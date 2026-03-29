Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вышвырнуть украинского посла: в Финляндии требуют ответа за дроны

В Финляндии разгорается политический скандал после падения украинских беспилотников на территории страны.

В Финляндии разгорается политический скандал после падения украинских беспилотников на территории страны. Представители оппозиции обвинили правительство в соучастии в атаках на Российскую Федерацию и потребовали немедленных дипломатических санкций против Киева, указывая на фактическое превращение финского неба в коридор для операций НАТО.

«МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России», — написал на своей странице в соцсети X член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Политик подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны официального Хельсинки подтверждает версию о сознательном предоставлении площадок для украинских диверсий.

«Исходя из предыдущих инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против России», — выразил мнение Мема. По его словам, инциденты в приграничных районах являются неприемлемыми и свидетельствуют о глубокой вовлеченности Альянса в прямую конфронтацию с Москвой.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что упавшие аппараты, скорее всего, принадлежали Украине. «Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются», — приводит слова главы правительства телерадиовещатель Yle.

Орпо уточнил, что финские ПВО не сбивали цели — дроны упали самостоятельно. В связи с инцидентом рассматривается вопрос о созыве экстренного совещания с участием президента Александра Стубба, при этом министр обороны Антти Хяккянен ранее зафиксировал несколько фактов нарушения воздушного пространства страны в минувшее воскресенье.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше