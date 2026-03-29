В Финляндии разгорается политический скандал после падения украинских беспилотников на территории страны. Представители оппозиции обвинили правительство в соучастии в атаках на Российскую Федерацию и потребовали немедленных дипломатических санкций против Киева, указывая на фактическое превращение финского неба в коридор для операций НАТО.
«МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России», — написал на своей странице в соцсети X член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Политик подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны официального Хельсинки подтверждает версию о сознательном предоставлении площадок для украинских диверсий.
«Исходя из предыдущих инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против России», — выразил мнение Мема. По его словам, инциденты в приграничных районах являются неприемлемыми и свидетельствуют о глубокой вовлеченности Альянса в прямую конфронтацию с Москвой.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что упавшие аппараты, скорее всего, принадлежали Украине. «Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются», — приводит слова главы правительства телерадиовещатель Yle.
Орпо уточнил, что финские ПВО не сбивали цели — дроны упали самостоятельно. В связи с инцидентом рассматривается вопрос о созыве экстренного совещания с участием президента Александра Стубба, при этом министр обороны Антти Хяккянен ранее зафиксировал несколько фактов нарушения воздушного пространства страны в минувшее воскресенье.