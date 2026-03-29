Елена Зеленская заявила о нехватке внимания к Украине из-за «новой войны»

Первая леди Украины Елена Зеленская в эфире Fox News заявила о недостатке внимания к событиям, разворачивающимся в ее стране, на фоне другого конфликта в мире.
«Новая война начинается, но это не значит, что предыдущая уже завершена. Мы боремся за внимание», — сказала Зеленская.
Ведущая также спросила Зеленскую, как Украина смотрит на решение президента США Дональда Трампа частично отменить санкции на российскую нефть на ограниченный срок. Первая леди в ответ выразила надежду, что США все еще являются стратегическим партнером Киева. «Мы уверены, что эта поддержка [со стороны США] не прекратится», — сказала Зеленская.
18 марта лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала ударов США по Ирану американская сторона сосредоточилась на Ближнем Востоке вместо Украины. Он признался, что испытывает нехорошие ожидания по будущему страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «у американцев другие приоритеты и это понятно».
