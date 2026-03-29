В Британии обеспокоились влиянием России на Грузию: «станет второй Белоруссией»

Власти Великобритании выразили обеспокоенность ситуацией в Грузии, допустив, что страна может пойти по пути Белоруссии и оказаться в зоне влияния России. Такие выводы содержатся в докладе комитета Палаты общин по иностранным делам.
«Комитет глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением демократии в Грузии, которое, при нынешнем развитии событий, приведет к укоренившейся автократии, прочно находящейся в сфере влияния России, подобно Белоруссии», — говорится в документе.
Авторы отчёта отмечают, что Евросоюз и Великобритания поддерживают стремление Тбилиси к интеграции с Западом, включая возможное вступление в НАТО и ЕС. В то же время, по их оценке, Москва пытается этому помешать. На фоне этих противоречий, как указывается в докладе, после парламентских выборов 2024 года в стране разгорелся политический кризис. Тогда правящая партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов, однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признать итоги, что привело к массовым протестам.
С 2012 года, говорится в документе, «Грузинская мечта» усилила контроль над властью, ограничила деятельность оппозиции и приостановила переговоры о вступлении в ЕС. В числе спорных шагов названы законы, затрагивающие работу НКО и СМИ, включая закон об иноагентах. Основатель партии Бидзина Иванишвили ранее попал под санкции США за действия, которые, по мнению Вашингтона, подрывают демократическое развитие страны.
Отдельно подчёркивается, что ОБСЕ фиксирует ухудшение демократических стандартов с весны 2024 года — в том числе ограничения свободы слова и собраний.
Комитет также призвал расширить санкции против представителей правящей партии, бизнес-элит и медиа.
