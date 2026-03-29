Жители Энергодара в Запорожье остались без света после обстрелов

Несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без света в результате обстрелов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«Обесточены отдельные населенные пункты Куйбышевского муниципального округа и город Энергодар», — сказал глава региона.
Он также предупредил, что сохраняются риски повторных ударов. Такие обстоятельства мешают восстановительным работам.
Балицкий регулярно сообщает об отключениях электричества в разных частях региона в связи с атаками ВСУ. Так, 27 марта он предупредил о массовом отключении света в нескольких районах области после атак на высоковольтное оборудование. Тогда в результате ударов возник дефицит мощности в электросети.
