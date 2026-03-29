Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Энергодара в Запорожье остались без света после обстрелов

Источник: РБК

Несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без света в результате обстрелов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Обесточены отдельные населенные пункты Куйбышевского муниципального округа и город Энергодар», — сказал глава региона.

Он также предупредил, что сохраняются риски повторных ударов. Такие обстоятельства мешают восстановительным работам.

Балицкий регулярно сообщает об отключениях электричества в разных частях региона в связи с атаками ВСУ. Так, 27 марта он предупредил о массовом отключении света в нескольких районах области после атак на высоковольтное оборудование. Тогда в результате ударов возник дефицит мощности в электросети.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.