Военные сбили 27 дронов над Россией за семь часов

Силы ПВО сбили 27 дронов самолетного типа над Россией за семь часов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Беспилотники были перехвачены в период с 13:00 до 20:00 мск над Брянской, Курской, Белгородской областями и Крымом.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в 20:44 мск о перехвате трех беспилотнкиов над регионом. Никто не пострадал, ничего не было разрушено, подчеркнул глава региона. До того, в 13:38 мск он отчитался об уничтожении двух БПЛА.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 13:39, что в результате атаки дрона в селе Ржевка Шебекинского округа пострадала мирная жительница.
