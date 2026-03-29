В офисе Нетаньяху объяснили, почему не пустили латинского патриарха в храм

Латинскому патриарху Пьербаттисте Пиццабалле не разрешили провести мессу в храме Гроба Господня в Пальмовое (Вербное) воскресенье из-за угрозы безопасности. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как пояснили власти, в последние дни Иран наносит удары по святыням в Иерусалиме. Во время одной из атак обломки ракеты упали неподалёку от храма.

«Из соображений особой безопасности иерусалимская полиция не позволила латинскому патриарху кардиналу Пиццабалле провести утреннюю мессу в храме Гроба Господня», — говорится в сообщении.

Там заверили, что злого умысла не было, силовики лишь заботились о безопасности.

В офисе премьера добавили, что сейчас разрабатывается план, который позволит церковным лидерам проводить богослужения в храме в дни перед Пасхой.

