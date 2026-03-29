Депутат Журавлев: участие в «Совете мира» в текущий момент неактуально для РФ

В госдуме объяснили, почему Россия пока воздерживается от предложения вступить в «Совет мира».

Источник: Комсомольская правда

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил, почему для России не актуальна концепция «Совета мира», созданного по инициативе президента США.

Депутат отметил, что в условиях мировой турбулентности никакое объединение не может быть устойчивым и гарантировать мира, так что принимать скоропостижных решений тем более, нельзя.

Депутат отметил, что такие объединения могут дать обратный эффект и навредить повредить геополитическому России.

— Тем более что пресловутый «Совет мира» создают Соединенные Штаты, которые напали сейчас на весьма дружественный нам Иран, — отметил депутат в беседе с Газета.ru.

Рассуждая о ситуации, Алексей Журавлев отметил, что Дональд Трамп считает себя президентом мира и живет в «воображаемой вселенной, где побеждает Тегеран». В реальности ситуация выглядит совсем иначе.

— Для создания новых союзов время еще не пришло, слишком велика общая турбулентность на планете, и любое объединение в таких условиях никогда не будет устойчивым, — заключил парламентарий.

Формировании «Совета мира» было объявлено в январе, в организацию приглашено более 50 стран-участников. В том числе, Россия, Китай и Украина.

Тем временем, в США выразили сомнения в успешности планируемой США наземной операции в Иране, пишет Царьград.

Во Франции прошел антивоенный митинг, участники демонстрации в Париже выступают с призывами выйти из НАТО и ЕС. Как отмечает корреспондент RT, участники считают, что эти две организации являются причиной экономических, социальных и политических проблем в ЕС.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше