Депутат Журавлев: участие в «Совете мира» в текущий момент неактуально для РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил, почему для России не актуальна концепция «Совета мира», созданного по инициативе президента США.
Депутат отметил, что в условиях мировой турбулентности никакое объединение не может быть устойчивым и гарантировать мира, так что принимать скоропостижных решений тем более, нельзя.
Депутат отметил, что такие объединения могут дать обратный эффект и навредить повредить геополитическому России.
— Тем более что пресловутый «Совет мира» создают Соединенные Штаты, которые напали сейчас на весьма дружественный нам Иран, — отметил депутат в беседе с Газета.ru.
Рассуждая о ситуации, Алексей Журавлев отметил, что Дональд Трамп считает себя президентом мира и живет в «воображаемой вселенной, где побеждает Тегеран». В реальности ситуация выглядит совсем иначе.
— Для создания новых союзов время еще не пришло, слишком велика общая турбулентность на планете, и любое объединение в таких условиях никогда не будет устойчивым, — заключил парламентарий.
Формировании «Совета мира» было объявлено в январе, в организацию приглашено более 50 стран-участников. В том числе, Россия, Китай и Украина.
