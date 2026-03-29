«Ответ будет жестким». В Иране сделали тревожное заявление после удара США

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, возможно, ждет прибытия дополнительных войск на Ближний Восток, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
«Удар по газовым объектам был проверкой. США и Израиль, очевидно, наделись, что Иран не ответит, хотя тот обещал, что в случае удара ответ будет гораздо более жестким. Так оно и произошло. Именно это заставило Трампа отступить. Он боялся, что Тегеран действительно предпримет жесткие ответные меры. Думаю, Трамп ждет прибытия дополнительных войск, чтобы затем начать штурм», — сказал он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС «Бушер».