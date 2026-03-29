Дмитриев призвал разоблачить выдуманный заговор «Рашагейт»

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о необходимости разоблачить сговор «Рашагейт», участники которого безосновательно обвиняли Москву во вмешательстве в президентские выборы в Соединённых Штатах 2016 года.

«Нужно полностью разоблачить тайный сговор Russiagate, (бывших американских президентов Барака Обамы, Билла Клинтона и Джо Байдена. — Прим. Life.ru) Обамы, Клинтона, Байдена и их команд, чтобы избежать повторения подобных случаев в будущем», — написал Дмитриев у себя в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал публикацию бывшего советника по нацбезопасности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Майкла Флинна, который заявил, что ему не терпится узнать, что произойдёт с этим заговором.

Ранее Кирилл Дмитриев прокомментировал опасения о возможной невыгоде для Москвы от совместных экономических инициатив с Вашингтоном. Он заверил корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева, что все планы изначально просчитаны так, чтобы приносить пользу исключительно нашей стороне.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
