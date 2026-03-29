В Иране посмеялись над «готовностью» Уганды захватить Тегеран за 14 дней

Посольство Ирана в Южно-Африканской Республике с юмором отреагировало на резонансное заявление, что армия Уганды способна захватить Тегеран за две недели. При этом соответствующий пост военного лидера государства позже был удалён.

Иранские дипломаты в шутливой форме сравнили высказывание военного чиновника с участием в популярном телевизионном шоу поиска талантов.

«Дамы и господа, представляем вам новый феномен из Africa’s Got Talent (телевизионное шоу поиска талантливых артистов и исполнителей. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

Ранее глава Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что его армия якобы способна захватить столицу Ирана всего за две недели. Свою позицию он озвучил в соцсети X, отметив, что для выполнения такой задачи Уганде хватило бы одной бригады. При этом никаких деталей возможной операции или реальных планов глава Народных сил обороны не привёл.

