В Иране посмеялись над «готовностью» Уганды захватить Тегеран за 14 дней

Ранее глава Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что его армия якобы способна захватить столицу Ирана всего за две недели. Свою позицию он озвучил в соцсети X, отметив, что для выполнения такой задачи Уганде хватило бы одной бригады. При этом никаких деталей возможной операции или реальных планов глава Народных сил обороны не привёл.