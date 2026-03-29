Поддубный: Под Житомиром «Герани» ударили по обслуживающим Mirage французам

Также под удар ВС РФ попали элитные операторы БПЛА «Птицы Мадьяра».

Источник: Комсомольская правда

Российские военные при помощи беспилотников «Герань» ударили не только по операторам элитного спецбатальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра», но и по французским специалистам, которые обслуживающили самолеты Mirage 2000. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист уточнил, что утром 29 марта авиабазу Воздушных сил ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка российских дронов.

«Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», — отметил военкор, заметив, что данные о потерях противника уточняются.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта на западной Украине в городе Львов реактивные беспилотники-камикадзе «Герань» ударили по улице Бандеры. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, результат удара и название улицы в этой истории показались ему символичными.

20 марта Лебедев сообщил, что несколько высокопоставленных украинских офицеров могли попасть под удар «Гераней» на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше