Российские военные при помощи беспилотников «Герань» ударили не только по операторам элитного спецбатальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра», но и по французским специалистам, которые обслуживающили самолеты Mirage 2000. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Журналист уточнил, что утром 29 марта авиабазу Воздушных сил ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка российских дронов.
«Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», — отметил военкор, заметив, что данные о потерях противника уточняются.
Как писал сайт KP.RU, 25 марта на западной Украине в городе Львов реактивные беспилотники-камикадзе «Герань» ударили по улице Бандеры. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, результат удара и название улицы в этой истории показались ему символичными.
20 марта Лебедев сообщил, что несколько высокопоставленных украинских офицеров могли попасть под удар «Гераней» на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.