Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленская заявила, что они с мужем устали от власти

Источник: Аргументы и факты

Супруга Зеленского Елена заявила, что она и ее муж устали от нахождения у власти.

Такое признание она сделала в интервью американскому телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о возможном участии Владимира Зеленского в будущих выборах, Зеленская отметила, что не может повлиять на его решение.

«Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — сказала она.

Владимир Зеленский занимает пост президента Украины с 2019 года. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, однако выборы в стране не проводились.

Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что на Украине фиксируется ужесточение мобилизационных мероприятий. По его словам, соответствующее указание дал Владимир Зеленский.