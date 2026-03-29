Зеленская заявила, что они с мужем устали от власти

Супруга Зеленского Елена заявила, что она и ее муж устали от нахождения у власти.
Такое признание она сделала в интервью американскому телеканалу Fox News.
Отвечая на вопрос о возможном участии Владимира Зеленского в будущих выборах, Зеленская отметила, что не может повлиять на его решение.
«Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — сказала она.
Владимир Зеленский занимает пост президента Украины с 2019 года. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, однако выборы в стране не проводились.
Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что на Украине фиксируется ужесточение мобилизационных мероприятий. По его словам, соответствующее указание дал Владимир Зеленский.