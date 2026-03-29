Командир ВСУ доложил Зеленскому о проблемах в украинской армии

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о приближении российских штурмовых подразделений к Рай-Александровке. Он подчеркнул, что этот населённый пункт представляет собой один из важнейших узлов обороны противника перед Славянском, что объясняет ожесточенное сопротивление. Тем не менее, по его словам, российские силы продолжают планомерное продвижение. Глава ДНР заявил, что шансы ВСУ на удержание Красного Лимана стремительно сокращаются.