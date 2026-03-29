Пушилин сообщил о начале городских боев в Белицком в ДНР

Городские бои начались в населенном пункте Белицкое на добропольском направлении в ДНР. Об этом в видеообращении в мессенджере МАX сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Уже поступает информация, что уже завязываются городские бои. То есть бои за само Белицкое фактически начались», — сказал он.
Стоит отметить, что Белицкое находится в десяти километрах от Доброполья, которое является важнейшим логистическим центром ВСУ.
Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка, Новопавловка, Гришино, Белицкое, Приют и Торское в ДНР.
Также глава ДНР отметил, что штурмовики ВС РФ подошли к населенному пункту Рай-Александровка — основному узлу обороны боевиков ВСУ перед Славянском. Из-за этого украинские боевики здесь предсказуемо упираются, однако российские подразделения планомерно продвигаются вперед, подчеркнул Пушилин.