В Бундестаге сочли неприемлемым отказ пустить латинского патриарха в храм в Иерусалиме

По словам председателя комитета по внешней политике Армина Лашета, израильское правительство должно немедленно исправить эту ошибку.

БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по внешней политике Армин Лашет подверг резкой критике отказ израильской полиции впустить в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербатисту Пиццабаллу и назвал такие действия неприемлемыми.

«Отказ представителю Папы [Римского] в Страстную неделю посетить самое святое место для христиан порывает с многовековой традицией свободного доступа к храму Гроба Господня», — заявил он агентству DPA. По его словам, израильское правительство должно немедленно исправить эту ошибку.

«Для всех, кто поддерживает Израиль в свете угроз его существованию, атака на христианство является пощечиной», — подчеркнул Лашет.

Ранее полиция Израиля не позволила Пиццабалле пройти в храм Гроба Господня для проведения мессы в Вербное (Пальмовое) воскресенье, отмечаемое за неделю до Пасхи, которую Римско-католическая церковь празднует в этом году 5 апреля.