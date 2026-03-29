В Бундестаге сочли неприемлемым отказ пустить латинского патриарха в храм в Иерусалиме

БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по внешней политике Армин Лашет подверг резкой критике отказ израильской полиции впустить в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербатисту Пиццабаллу и назвал такие действия неприемлемыми.
«Отказ представителю Папы [Римского] в Страстную неделю посетить самое святое место для христиан порывает с многовековой традицией свободного доступа к храму Гроба Господня», — заявил он агентству DPA. По его словам, израильское правительство должно немедленно исправить эту ошибку.
«Для всех, кто поддерживает Израиль в свете угроз его существованию, атака на христианство является пощечиной», — подчеркнул Лашет.
Ранее полиция Израиля не позволила Пиццабалле пройти в храм Гроба Господня для проведения мессы в Вербное (Пальмовое) воскресенье, отмечаемое за неделю до Пасхи, которую Римско-католическая церковь празднует в этом году 5 апреля.