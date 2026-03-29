Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арагчи назвал атаки противников на университеты Ирана действиями отчаяния

Как указал Министр иностранных дел исламской республики, «подобные действия совершенно отчаянны и не только ни к чему не приводят, но и еще больше “разжигают жажду знаний и стремление к научному прогрессу у иранцев”.

Источник: Reuters

РАБАТ, 29 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи считает, что бомбардировки Израилем и США иранских университетов являются признаком их отчаяния. Такое мнение он высказал в X.

По убеждению Арагчи, «Израиль и его преступный партнер считают, что знания можно уничтожить бомбардировками». «Эта иллюзия, — добавил министр, — отчетливо проявляется в убийствах иранских ученых, атаках на иранские ядерные объекты, а теперь и в нападениях на университеты».

Как указал Арагчи, «подобные действия совершенно отчаянны и не только ни к чему не приводят, но и еще больше “разжигают жажду знаний и стремление к научному прогрессу у иранцев”».

