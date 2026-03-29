Мема призвал МИД Финляндии отозвать посла Украины из-за дронов

Финский политик Армандо Мема заявил, что Финляндия должна отозвать посла Украины для консультаций из-за упавших беспилотников на территории страны. Об этом он пишет в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Зеленский должен дать объяснения финским властям в течение этой недели. МИД Финляндии также должен немедленно отозвать посла Украины в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о дронах, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по Российской Федерации», — утверждает Мема.

По его словам, эпизоды с дронами в странах Балтии указывают на то, что воздушное пространство государств НАТО может использоваться для проведения операций, хоть и это «ещё предстоит подтвердить».

Напомним, на территории финского города Коувола упал неопознанный летающий объект. Отсутствие пострадавших подтверждено. Местонахождение упавшего объекта оцеплено. Финляндия также задействовала свои военно-воздушные силы в воздушном пространстве над юго-восточным регионом страны. Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, вероятно, упали украинские беспилотники. Финские силы дроны не сбивали — те «упали сами».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше