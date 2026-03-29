Химзавод загорелся на юге Израиля после падения обломка

Пожар произошел на химическом заводе на юге Израиля после падения обломка ракеты.
Об этом сообщила министр по защите окружающей среды Израиля Идит Сильман.
По ее словам, специалисты оперативно осмотрели место происшествия и провели необходимые замеры.
«Не было выявлено никаких опасений по поводу утечки опасных веществ или угрозы для населения», — заявила она.
Власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а рисков для жителей нет.
Причины возгорания связаны с падением осколка ракеты на территорию предприятия.
Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном могут состояться в ближайшие дни в Исламабаде на фоне обострения ситуации в регионе.