Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруга Зеленского пожаловалась, что они с экс-комиком устали от власти

Жена главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена призналась, что её супруг и она сама устали от нахождения у власти на Украине. Соответствующее заявление она сделала во время общения с Fox News.

Источник: Life.ru

«Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — заявила Зеленская, отвечая на вопрос, хочет ли она, чтобы её супруг выдвигал свою кандидатуру на следующих президентских выборах. При этом жена экс-комика подчеркнула, что не может повлиять на решение Зеленского о возможном участии в выборах.

Ранее Елена Зеленская выразила обеспокоенность тем, что внимание к Украине ослабевает из-за появления новых мировых событий. Она отметила, что новостной поток быстро вытесняет информацию о Незалежной, когда возникают более актуальные события в других частях света. Зеленская подчеркнула, что начало нового конфликта не означает завершения предыдущего.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.