Супруга Зеленского пожаловалась, что они с экс-комиком устали от власти

«Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — заявила Зеленская, отвечая на вопрос, хочет ли она, чтобы её супруг выдвигал свою кандидатуру на следующих президентских выборах. При этом жена экс-комика подчеркнула, что не может повлиять на решение Зеленского о возможном участии в выборах.