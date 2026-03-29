Стубб подтвердил попадание украинского дрона в Финляндию

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что на территорию страны попал беспилотник украинского происхождения.
«Этим утром дроны проникли на финскую территорию. Было подтверждено, что один из беспилотников был украинского происхождения. Хочу подчеркнуть, что нет военной угрозы для Финляндии», — заявил Стубб.
По его словам, расследование инцидента продолжается.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что на территории страны могли упасть беспилотники, предположительно украинские.
Утром 29 марта финские военные зафиксировали несколько целей, после чего в воздух были подняты истребители для контроля ситуации. Один из объектов был идентифицирован как беспилотник, еще часть целей оказалась стаями птиц. В ряде районов были обнаружены упавшие аппараты, полиция оцепляла места их падения.