Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ирана считает, что «израильские короли» правят демократией в США

Масуд Пезешкиан полагает, что Дональду Трампу «необходимо объяснить, почему жители США поддерживают протесты No Kings».

РАБАТ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что жители США участвуют в акциях протеста под лозунгом No Kings («Нет королям») против политики администрации президента Дональда Трампа, так как им надоело, что демократией в Соединенных Штатах управляют «израильские короли». Такое мнение иранский президент высказал в X.

Пезешкиан полагает, что Трампу «необходимо объяснить, почему жители США поддерживают протесты No Kings». По убеждению президента Ирана, «американский народ возмущен лозунгом “Израиль превыше всего” и ему надоело, что израильские короли правят американской демократией».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше