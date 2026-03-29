Президент Ирана считает, что «израильские короли» правят демократией в США

РАБАТ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что жители США участвуют в акциях протеста под лозунгом No Kings («Нет королям») против политики администрации президента Дональда Трампа, так как им надоело, что демократией в Соединенных Штатах управляют «израильские короли». Такое мнение иранский президент высказал в X.
Пезешкиан полагает, что Трампу «необходимо объяснить, почему жители США поддерживают протесты No Kings». По убеждению президента Ирана, «американский народ возмущен лозунгом “Израиль превыше всего” и ему надоело, что израильские короли правят американской демократией».
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.