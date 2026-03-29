Второй раз с начала года: МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании

В воскресенье, 29 марта, временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакиа вызвали в МИД России. Причина не раскрывается. В прошлый раз её вызывали в российский МИД в середине января. Тогда Лондону заявили протест из-за выявленного сотрудника британских спецслужб: мужчина работал под прикрытием на должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства.
️МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакиа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское дипведомство.
«На Смоленку вызвана временная поверенная Британии», — заявили в ведомстве. Детали и причины не уточняются.
13 марта МИД России также вызывал послов Великобритании и Франции Найджела Кейси и Николя де Ривьер. Им был заявлен решительный протест в связи с ударом ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow, произведёнными французско-британским концерном MBDA. В результате атаки погибли восемь человек, более 40 получили ранения.
«В ходе демарша было указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, — говорилось в сообщении МИД. — Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве».
Тогда дипломатов предупредили, что в случае дальнейшего соучастия Британии и Франции в военных преступлениях ВСУ именно на эти страны ляжет ответственность за последствия конфликта и эскалацию напряжённости.
Временную поверенную Дейни Долакиа в российский МИД вызывали 15 января. В тот раз причиной стало выявление сотрудника британских спецслужб в посольстве страны в Москве. По данным ФСБ, некий Дэвис Гарет Самьюэль 1980 года рождения был направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства.
Дипломату заявили решительный протест и проинформировали её о высылке агента.
«Вновь было подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Указано, что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны», — сказано в сообщении МИД.
Дипведомство также предупредило, что, если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной «будет дан решительный зеркальный ответ».
В марте 2025 года ФСБ России также выявила двух британских дипломатов в Москве, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью, ставя под угрозу безопасность РФ. Подозреваемыми в шпионаже оказались второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид. По информации ФСБ, при получении разрешения на въезд в Россию мужчины намеренно указали ложные данные, нарушив тем самым российское законодательство.