В Армении завели дело после попытки нападения на Пашиняна в церкви

Правоохранители возбудили уголовное дело после попытки нападения на премьера Армении Никола Пашиняна во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване.
Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.
«Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса (хулиганство) и ч. 3 ст. 452 (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица)», — сказала собеседница агентства.
Авдалян отметила, что после инцидента были задержаны три человека.
Ранее конфликт произошёл в присутствии армянского премьера во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване. Пашинян выходил из храма, как вдруг один из прихожан возмущённо обратился к охраннику со словами: «Не смей на меня так смотреть!» Другой человек сзади попытался ударить Пашиняна.
Армянский политический аналитик, соучредитель гражданской инициативы «Мост» Арман Абовян в беседе с RT говорил, что власти Армении поставили себе задачу дискредитировать и разрушить основополагающий институт, определяющий армянскую идентичность, Армянской апостольской церкви, «но столкнулись с яростным сопротивлением людей».
Армянский политолог, медиаэксперт, главный редактор Alpha News Тигран Кочарян в беседе с RT выразил мнение, что власти Армении продолжат нападки на церковь.