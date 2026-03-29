Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении завели дело после попытки нападения на Пашиняна в церкви

Правоохранители возбудили уголовное дело после попытки нападения на премьера Армении Никола Пашиняна во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване.

Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.

«Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса (хулиганство) и ч. 3 ст. 452 (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица)», — сказала собеседница агентства.

Авдалян отметила, что после инцидента были задержаны три человека.

Ранее конфликт произошёл в присутствии армянского премьера во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване. Пашинян выходил из храма, как вдруг один из прихожан возмущённо обратился к охраннику со словами: «Не смей на меня так смотреть!» Другой человек сзади попытался ударить Пашиняна.

Армянский политический аналитик, соучредитель гражданской инициативы «Мост» Арман Абовян в беседе с RT говорил, что власти Армении поставили себе задачу дискредитировать и разрушить основополагающий институт, определяющий армянскую идентичность, Армянской апостольской церкви, «но столкнулись с яростным сопротивлением людей».

Армянский политолог, медиаэксперт, главный редактор Alpha News Тигран Кочарян в беседе с RT выразил мнение, что власти Армении продолжат нападки на церковь.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше