Чайковская: российские фигуристы блистали бы на чемпионате мира в случае допуска

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская ответила, не потерялись бы российские фигуристы в случае допуска на чемпионат мира 2026 года.
«Нет, наши вообще не потерялись, почему мы должны теряться? Наши так же артистичны, с потрясающей техникой. У нас вообще русское катание — оно другое, оно ближе к японскому, или японцы ближе к нам. Конечно, мы бы там блистали, и говорить нечего. Но пока ждём, когда нас допустят, чтобы мы показали себя опять. Тут не может быть никаких вопросов — а где были бы мы? Где надо, там и были бы», — приводит её слова kp.ru.
Напомним, что российские фигуристы не принимали участия в чемпионате мира — 2026 из-за отстранения ISU. В последний раз отечественные спортсмены выступали на мировом первенстве в 2021 году.
Ранее Елена Чайковская не захотела сравнивать баллы на российских и международных соревнованиях.