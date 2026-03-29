Отец русского грибоводства: как селекционер Ефим Грачёв наладил массовое производство шампиньонов в России

При этом Грачёв поражал не только своими научными достижениями, но и необычными презентациями. Он был человеком с интересной внешностью и, как бы сказали сегодня, с харизмой: кудрявая борода и жгучий взгляд делали его заметной фигурой на выставках. В 1875 году на Всемирной выставке в Париже он появился в кафтане с нашитыми карманами, из которых прорастал настоящий ячмень, — такой необычный наряд позже прозвали «зелёной шубой».