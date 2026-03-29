Отец русского грибоводства: как селекционер Ефим Грачёв наладил массовое производство шампиньонов в России

29 марта в России отмечают День шампиньонов — неофициальный праздник, приуроченный ко дню рождения выдающегося русского селекционера-овощевода Ефима Грачёва. В этом году ему исполнилось бы 200 лет. Именно Грачёв одним из первых в России наладил массовое выращивание шампиньонов. Однако учёный прославился не только благодаря грибам.
Кем был Ефим Грачёв.
Ефим Андреевич Грачёв родился 29 марта 1826 года в Санкт-Петербурге в бедной крестьянской семье. Отец умер, когда мальчику было всего три года. Денег не хватало, и образование он получил минимальное, окончив лишь приготовительную школу. С юных лет Ефим Андреевич работал в огороде, который стал для семьи не только источником пищи, но и местом, где будущий селекционер получил первые практические знания для своих открытий.
К 23 годам он организовал собственное хозяйство под Санкт-Петербургом, где занялся круглогодичным выращиванием шампиньонов, спаржи и ранних овощей. В то время Грачёв начал экспериментировать с агротехнологиями.
От деликатеса — к массовому продукту.
Шампиньоны попали в Россию в середине XVIII века из Франции, где их на протяжении столетия выращивали в подземных каменоломнях. В начале XIX века разведением этих грибов успешно занимались петербургские огородники, пионером среди них считается крестьянин Осинин, выходец из Ярославской губернии. Известны и другие династии грибоводов из Москвы, Новгорода, Твери и других крупных городов. Тем не менее долгое время шампиньоны оставались дорогим деликатесом, и лишь Грачёв первым наладил их промышленное производство.
РИА Новости.
© Виталий Белоусов.
Одним из главных достижений овощевода-самоучки стало создание специальных семигрядных теплиц. Грачёв создал систему выращивания грибов на параллельных грядках, представляющих собой закрытые помещения с деревянным каркасом, системой вентиляции и возможностью удержания тепла. Зимой такие конструкции дополнительно укрывались снегом, а внутри использовался конский навоз как естественный источник тепла. Овощевод особенно тщательно следил за температурой и влажностью внутри теплиц.
Селекционер экспериментировал и с субстратом. Он разработал особую укладку почвы, в которую высаживалась грибница: на дно парника помещал песок с перегноем или чернозёмом, затем слой полуперепревшего соломистого навоза, а сверху — более свежий навоз и слой парниковой земли. Кроме того, грибницу Грачёв нередко брал от дикорастущих шампиньонов.
Благодаря всем этим методам хозяйство Грачёва достигало впечатляющих по тем временам результатов — четыре тонны шампиньонов в год, что составляло до трети всего объёма этого продукта в Петербурге. Так труды отечественного овощевода сделали этот деликатес доступным не только аристократии, но и обычным горожанам.
Кукуруза, капуста и не только.
Грачёв также активно занимался селекцией овощей и вывел более 100 сортов картофеля, 25 сортов кукурузы, десятки сортов моркови, редиса, репы и других культур. Среди его работ были и специальные промышленные сорта, например винокуренный картофель, отличавшийся высоким содержанием крахмала.
Овощевод выращивал капризную южную кукурузу в условиях северного климата, а однажды, возмутившись дорогими американскими сортами картофеля, купил несколько клубней, скрестил их с местными и получил новый, более удачный и дешёвый вариант.
Gettyimages.ru.
© bit245.
Кроме того, Грачёв занимался общественной деятельностью. Он поддерживал приюты и школы, а также организовывал доступные столовые для нуждающихся.
Важной частью наследия селекционера стали его труды, включая первое в России руководство «О разведении шампиньонов». Овощевод опубликовал целый ряд сочинений, в которых делился своими секретами успешного хозяйства и подробно описывал практические методы выращивания различных культур.
Международное признание, кудрявая борода и «зелёная шуба».
Достижения Грачёва получили признание не только на родине, но и за границей. Он участвовал в выставках в Европе и США, где его сорта овощей удостаивались высоких наград, включая 11 золотых, 41 серебряную и 11 бронзовых медалей. В 1877 году селекционер стал членом Парижской академии сельского хозяйства, промышленности и торговли.
При этом Грачёв поражал не только своими научными достижениями, но и необычными презентациями. Он был человеком с интересной внешностью и, как бы сказали сегодня, с харизмой: кудрявая борода и жгучий взгляд делали его заметной фигурой на выставках. В 1875 году на Всемирной выставке в Париже он появился в кафтане с нашитыми карманами, из которых прорастал настоящий ячмень, — такой необычный наряд позже прозвали «зелёной шубой».
Публику удивляли и его экспонаты: гигантские дыни и огурцы, а также капуста диаметром более полуметра. В европейских журналах даже шутили, что одного кочана хватит семье на всю зиму.
Умер великий русский селекционер 15 октября 1877 года в Санкт-Петербурге, оставив после себя богатое наследие. Сорта овощей Ефима Грачёва ещё долго выращивались, а разработанные им методы легли в основу дальнейшего развития овощеводства и грибоводства. Но имя русского селекционера прежде всего связано с шампиньонами, которые благодаря его труду стали массовым продуктом.