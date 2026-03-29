Командир Крава: FPV-дроны ВСУ долетают до Донецка, несмотря на отдаление фронта

Командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона группировки войск «Центр» рассказал, что противник использует крупные БПЛА в качестве ретрансляторов.

ДОНЕЦК, 29 марта. /ТАСС/. ВСУ используют маточные БПЛА, чтобы доставить FPV-дроны ближе к Донецку ДНР. Крупные дроны выступают также ретрансляторами, сообщил журналистам командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Крава.

«Далеко [фронт], но противник тоже усовершенствует свои средства нападения, то есть применяется тактика маточных дронов, то есть дроны-ретрансляторы. Дрон залетает в роли матки, с собой несет эти FPV на борту, высаживает их здесь, грубо говоря, в тылу от фронта», — сказал Крава.

Он добавил, что дрон-матка также является ретранслятором для других. На борту он может нести до десяти FPV-дронов. Доставленные беспилотники могут быть использованы сразу или в качестве дронов- «ждунов».

