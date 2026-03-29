CBS 12: БПЛА вблизи самолёта Трампа привёл к остановке полётов во Флориде

Пролетевший рядом с самолётом лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа беспилотник якобы привёл к приостановке полётов в аэропорту Палм-Бич во Флориде.
Об этом пишет CBS 12.
«Инцидент с беспилотником возле Air Force One в аэропорту PBI привёл к остановке полётов и поднятию вертолётов в воздух», — говорится в материале.
Журналист Эндрю Файнберг при этом отметил, что самолёт не пытался взлететь, а сам президент США в тот момент играл в гольф.
