Боатенга грозит год тюрьмы за вождение в период лишения прав

Против экс-защитника «Баварии» Джерома Боатенга возбудили дело за вождение в период лишения прав.
Об этом сообщает OE24.
В ноябре прошлого года полиция Мюнхена остановила машину спортсмена и обнаружила, что в тот момент для него действовал запрет на управление транспортным средством.
Отмечается, что подобное нарушение в Германии является уголовным преступлением — Боатенга может грозить денежный штраф или лишение свободы сроком до года.
Ранее «Бавария» отменила стажировку Боатенга из-за скандала с избиением бывшей девушки.