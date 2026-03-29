Беспилотник пролетел вблизи самолета Трампа, полёты в Палм-Бич приостановили

В международном аэропорту Палм-Бич (штат Флорида) была экстренно приостановлена работа всех авиарейсов из-за появления беспилотника. Летательный аппарат пролетел в опасной близости от самолета Дональда Трампа, что спровоцировало немедленную реакцию спецслужб.

По данным телеканала CBS 12, инцидент привел к масштабной проверке территории авиаузла. В воздух были подняты несколько вертолетов для поиска оператора дрона и обеспечения безопасности периметра. Несмотря на возникшую угрозу, самого Трампа в момент происшествия в аэропорту не было — он находился на территории своего гольф-клуба. По сообщениям представителей пресс-пула Белого дома, лайнер политика также не готовился к взлету и оставался на стоянке.

Безопасность Дональда Трампа находится под усиленным контролем Секретной службы США. Аэропорт Палм-Бич является ключевым транспортным узлом, который политик использует для поездок в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Нарушения воздушного пространства вблизи охраняемых лиц в США рассматриваются как серьезный инцидент, влекущий за собой федеральное расследование. К 29 марта 2026 года правоохранительные органы продолжают поиск лиц, причастных к запуску БПЛА.

Ранее самолет ВВС США получил повреждения в Саудовской Аравии.

