Беспилотник пролетел вблизи самолета Трампа, полёты в Палм-Бич приостановили

По данным телеканала CBS 12, инцидент привел к масштабной проверке территории авиаузла. В воздух были подняты несколько вертолетов для поиска оператора дрона и обеспечения безопасности периметра. Несмотря на возникшую угрозу, самого Трампа в момент происшествия в аэропорту не было — он находился на территории своего гольф-клуба. По сообщениям представителей пресс-пула Белого дома, лайнер политика также не готовился к взлету и оставался на стоянке.