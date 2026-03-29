«Загоняют себя в ловушку»: эксперты — о возможной наземной военной операции США в Иране

— У США нет чёткого плана действий в Иране. Это подтверждают и хаотичная тактика, и заявления отдельных уполномоченных лиц. Американо-израильская иллюзия о крушении иранского режима быстро рухнула, открыв перспективы для увеличения масштаба и расширения территориального охвата военных действий. На фоне обещаний США завершить конфликт в течение нескольких недель решение о наземной операции в Иране как минимум выглядит логичным, и, судя по всему, оно действительно уже принято. Ведь сделка с Тегераном в понимании Трампа не удаётся.