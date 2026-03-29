«Загоняют себя в ловушку»: эксперты — о возможной наземной военной операции США в Иране

Власти США готовятся к проведению длительной наземной операции в Иране, которая будет включать рейды с участием сил специальных операций и обычных пехотных подразделений, сообщают СМИ. Они также обращают внимание на потенциальную опасность таких действий для самих Соединённых Штатов. Ранее Центральное командование Вооружённых сил Америки сообщило, что десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток. Как отмечают эксперты, у США нет чёткого плана действий в Иране.
Власти США готовятся к проведению длительной наземной операции в Иране, сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. По данным издания, если глава Белого дома Дональд Трамп одобрит эти планы, такие действия «ознаменуют новый этап войны», который для американских военных может оказаться «значительно опаснее, чем первые четыре недели».
«Как сообщили американские должностные лица, Пентагон готовится к проведению в Иране наземных операций длительностью в несколько недель. Тысячи солдат и морских пехотинцев США прибывают на Ближний Восток в рамках миссии, которая может стать новым опасным этапом войны, если президент Трамп примет решение об эскалации», — говорится в материале.
По информации тех же источников, любая потенциальная наземная операция якобы не предполагает полномасштабного вторжения, но может включать рейды, проводимые совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями. WP также обращает внимание на потенциальную опасность таких действий для самих США.
«В рамках такой миссии американский персонал может подвергнуться целому ряду угроз, исходящих, в частности, от иранских беспилотников и ракет, наземных средств поражения и самодельных взрывных устройств», — отмечается в статье.
Ранее Центральное командование Вооружённых сил Америки сообщило, что десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток.
«Американские моряки и морские пехотинцы на борту корабля Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта. Универсальный десантный корабль типа “Америка” служит флагманом десантной группы “Триполи” (с 31-м экспедиционным отрядом морской пехоты на борту), в состав которой входят около 3,5 тыс. моряков и морских пехотинцев, а также транспортная авиация, ударные истребители, десантные и другие тактические средства», — говорится в сообщении командования в соцсети X.
По версии WP, в последние дни администрация Трампа «колебалась — попеременно оттуда звучали то заявления о завершении войны, то угрозы эскалации».
Пока президент давал понять, что хочет договориться о прекращении конфликта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник предупредила, что, если «режим» в Тегеране не откажется от своих ядерных амбиций и не прекратит угрозы в адрес США и их союзников, Трамп «готов обрушить на них ад», отмечает издание.
«Задача Пентагона — проводить приготовления, чтобы предоставить верховному главнокомандующему наиболее широкий спектр вариантов действий. Это не означает, что президент уже принял решение», — заявила Левитт.
По словам должностных лиц, на которых ссылается WP, в течение последнего месяца в администрации обсуждали возможный захват острова Харк — ключевого нефтеэкспортного узла Ирана в Персидском заливе, а также рейды в другие прибрежные районы вблизи Ормузского пролива. Цель Вашингтона — обнаружение и уничтожение вооружений, способных поражать коммерческие и военные суда, считает издание.
«Один источник заявил, что на достижение рассматриваемых целей, вероятно, потребуются “не месяцы, а недели”. Другой оценил потенциальные сроки в “пару месяцев”, — пишет газета.
Американский корабль Tripoli (LHA 7).
© Public Domain.
Впоследствии Иран обвинил США в тайной подготовке наземной операции. С таким заявлением выступил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. По его словам, США публично транслируют послания «о переговорах и диалоге», но втайне планируют «наземную атаку». Галибаф подчеркнул, что Иран готов к приходу американских солдат, чтобы открыть по ним огонь.
«У США нет чёткого плана действий».
Опрошенные RT эксперты оценили вероятность наземной операции США в Иране, а также спрогнозировали её возможный исход.
— Решатся ли Соединённые Штаты ввести своих военных на территорию исламской республики?
Политолог, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов:
— У США нет чёткого плана действий в Иране. Это подтверждают и хаотичная тактика, и заявления отдельных уполномоченных лиц. Американо-израильская иллюзия о крушении иранского режима быстро рухнула, открыв перспективы для увеличения масштаба и расширения территориального охвата военных действий. На фоне обещаний США завершить конфликт в течение нескольких недель решение о наземной операции в Иране как минимум выглядит логичным, и, судя по всему, оно действительно уже принято. Ведь сделка с Тегераном в понимании Трампа не удаётся.
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Евдокия Добрева:
— Всё указывает на то, что США готовятся к этой операции. И, скорее всего, она будет начата. Для чего ещё Вашингтону бы понадобилось перебрасывать своих военных в регион в таком большом количестве?
Специалист Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов:
— Возможная военная операция США в Иране — это следующая ступень в рамках логики втягивания в конфликт. Режим в исламской республике не валится, и у Соединённых Штатов, по сути, нет другого выхода, чтобы не упасть в грязь лицом. Поэтому, по всей видимости, было принято решение начать какие-то ещё более серьёзные действия.
— Почему США могут решиться на наземную операцию — какая тут основная цель Вашингтона?
Дмитрий Ежов:
— США идут ва-банк и загоняют себя в ловушку, выбраться из которой будет ещё сложнее, чем остановиться, признав поражение. Однако США не могут признать своё поражение по определению — такой исход будет скорее идеологическим просчётом.
Евдокия Добрева:
— Вполне возможная цель для осуществления наземной операции США — это остров Харк, где находится нефтяной терминал. Но эту территорию американцам будет захватить довольно сложно — остров большой, и без потерь в армии Соединённых Штатов точно не обойдётся.
«Ирану есть чем ответить».
Аналитики также оценили, какие возможные шаги может предпринять Тегеран в случае осуществления наземной операции Вашингтона на территории исламской республики.
— Как Иран может ответить на наземную операцию США?
Дмитрий Ежов:
— Живя в мире фантазий и иллюзий, Америка и Израиль упорно не видят (или не хотят видеть), что Иран отвечает, и отвечает довольно болезненно. Уже дают о себе знать последствия частичной блокировки Ормузского пролива, дестабилизировавшие ситуацию на мировом рынке энергоресурсов. Ирану есть чем ответить и на наземную операцию, в том числе предполагающую попытку захвата острова Харк.
Евдокия Добрева:
— Наземная операция США в Иране может стать ловушкой, поскольку Тегеран, очевидно, предусмотрел такой сценарий развития событий и готовится к обороне. Иранская сторона, по данным СМИ, перебрасывает на остров Харк военную технику, минирует побережье, чтобы сделать из этого объекта неприступную крепость.
Иранские военнослужащие.
Gettyimages.ru.
© Haidar Mohammed Ali/Anadolu.
Сергей Балмасов:
— Иран — это большая страна, обладающая значительными военными ресурсами, там широко развиты ракетно-беспилотные технологии. Тех сил, которые стягивают США, недостаточно для сокрушения исламской республики. Если американцы решатся на проведение наземной операции, для них она будет очень и очень сложной.
— Как может дальше развиваться ситуация?
Евдокия Добрева:
— США не ожидали такого масштабного ответа со стороны Ирана. Им хочется завершить эту эпопею и выйти из войны. Возможно, наземную операцию, даже если она будет неудачной, Вашингтон захочет использовать как финальный штрих в этой истории.
Дмитрий Ежов:
— Реализация таких намерений приведёт к ещё большей эскалации. Со стороны Ирана при этом можно ожидать чего угодно — начиная от создания угрозы маршруту, проходящему через Баб-эль-Мандебский пролив, и заканчивая попытками захвата государств Персидского залива. Впрочем, последнее маловероятно, хотя и не исключено.
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев:
— Выглядит абсолютно маловероятным, что в сегодняшнем состоянии Соединённые Штаты Америки могли бы вести боевые действия на протяжении нескольких недель с Ираном именно в контексте наземных операций. Все сообщения в СМИ такого рода — это инструмент дезинформации и информационного давления на иранцев. Гораздо более вероятной выглядит краткосрочная операция с неким символическим итогом, которая будет объявлена естественным завершением кампании против Ирана, после чего американцы свернут свою военную активность, предоставив странам региона возможность разбираться между собой без их присутствия.