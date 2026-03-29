Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Гауб: наземная операция США в Иране обернётся провалом

Возможная наземная операция США в Иране закончится провалом. Такое мнение выразила глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб в интервью Handelsblatt.

По её словам, в какой-то момент легитимные военные цели закончатся. США уже почти дошли до этого, заметила она.

«И что тогда разрушать, чтобы выполнить поставленные задачи? Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной», — подчеркнула Гауб.

Ранее сообщалось, что полётные данные американского военно-транспортного самолёта над территорией ОАЭ могут свидетельствовать о подготовке к наземной операции в Иране.

Израильская газета The Jerusalem Post между тем писала, что США рассматривают возможность проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк.

