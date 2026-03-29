Решетников: скачок цен на энергоносители не повлечёт рост цен на продукты

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что глобальный рост цен на энергетические носители не скажется на стоимости отечественных продуктов внутри страны.
«Скорее, речь идёт не о продуктовых позициях, речь идёт об индексе цен производителей, в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем», — подчеркнул он, беседуя с Первым каналом.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что глобальная экономика рискует столкнуться с масштабным кризисом на фоне обострения геополитических конфликтов и роста стоимости энергоносителей.
Заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявил, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведёт к тому, что ещё 45 млн человек по всему миру столкнутся с острой нехваткой продовольствия.