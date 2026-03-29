Губерниев назвал IBU ангажированной и русофобской организацией

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Международный союз биатлонистов (IBU) ангажированной организацией.
«IBU — абсолютно ангажированная организация, которая не скрывает свою русофобию. Им наплевать на решение суда. Если даже оно будет в нашу пользу, они так и так будут возводить препятствия, откладывать процесс», — приводит его слова СЭ.
28 марта глава IBU Олле Далин заявил, что организация не хочет возвращать российских спортсменов на мировые турниры.
Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от мировых турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине.
