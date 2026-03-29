Прокуратура открыла горячую линию после атаки дронов на Ростовскую область

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию после атаки БПЛА на регион.
«Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +7 (928) 279−55−21», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что ВСУ начали массированную атаку БПЛА на город.
В результате атаки один мужчина погиб, ещё один получил ранения.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что людей эвакуируют в зонах падения обломков БПЛА в Таганроге.
