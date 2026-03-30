Наводчик гранатомета Алексеев уничтожил личный состав ВСУ

В ходе выполнения боевой задачи рядовой способствовал продвижению штурмовой группы, сообщили в Минобороны России.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Старший наводчик гранатометного взвода мотострелковой роты рядовой Дмитрий Алексеев уничтожил из стрелкового оружия военных ВСУ, чем способствовал продвижению штурмовой группы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что рядовой Алексеев выполняет боевые задачи в должности старшего наводчика гранатометного взвода мотострелковой роты. На одном из тактических направлений СВО, действуя в составе штурмовой группы, рядовой Алексеев выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.

«В ходе штурмовых действий рядовой Алексеев, проявляя самоотверженность и отвагу, огнем из стрелкового оружия уничтожил личный состав ВСУ на указанной укрепленной позиции, создав благоприятные условия для продвижения своей штурмовой группы. Благодаря уверенным и отважным действиям рядового Дмитрия Алексеева поставленная боевая задача по захвату вражеских позиций была выполнена, что позволило наступающим штурмовым подразделениям занять более выгодные рубежи и закрепиться на них без потерь», — следует из сообщения военного ведомства.

Также, по данным Минобороны, командир отделения мотострелковой роты младший сержант Денис Бень выполнял боевую задачу по огневому поражению противника. Он грамотно командовал штурмовой группой в условиях применения противником кассетных боеприпасов.

«Под руководством младшего сержанта Беня в ходе боя была выполнена задача по уничтожению минометного расчета противника и личного состава ВСУ на указанном участке местности. Благодаря слаженным действиям штурмовой группы под умелым командованием младшего сержанта Дениса Беня позиции противника были захвачены и удержаны до прибытия сил закрепления», — указали в ведомстве.