Сводка СВО на 30 марта: Ковшаровка под контролем ВС РФ, в окрестностях Липцов зажали ВСУ, Зеленский обещает помощь Ближнему Востоку

Предположительно, в Финляндии упали дроны Ан-196 «Лютый». Один из беспилотников разбился к северу от Коуволы, а второй — восточнее от города. Коувол находится в 90 километрах от Выборга и примерно в 140 километрах от Усть-Луги. В последнем населённом пункте украинские дроны недавно атаковали объект энергетической инфраструктуры.