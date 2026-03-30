В Совбезе рассказали об уничтожении полутора тысяч нарколабораторий

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В России отмечается заметное сокращение количества зарегистрированных потребителей наркотиков, за пять лет в стране ликвидировали около 1,5 тысячи подпольных лабораторий, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
В интервью aif.ru Гребенкин рассказал о выполнении стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.
«Как результат, в качестве позитивной тенденции отмечается заметное сокращение количества зарегистрированных наркопотребителей. Ежегодно правоохранители выявляют порядка 200 тысяч наркопреступлений, преимущественно связанных с незаконным сбытом наркотиков. В течение этих пяти лет изъято более 180 тонн запрещенных веществ, ликвидировано около 1,5 тысяч подпольных нарколабораторий», — сказал Гребенкин.