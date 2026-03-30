При атаке ВСУ на белгородское село пострадали две мирные жительницы

Гладков: при атаке ВСУ на белгородское село пострадали две женщины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ на село Белянка Шебекинского округа Белгородской области, их доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в канале на платформе MAX.

«Село Белянка Шебекинского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадали две мирные жительницы», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в одной из машин, атакованной вражеским БПЛА, предварительно, еще могли находиться люди. Пострадавшую в результате удара женщину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями доставили в больницу.

Гладков добавил, что вторую пострадавшую, также находившуюся в автомобиле, в тяжелом состоянии с обширной раной спины и осколочными ранениями живота бойцы самообороны доставили в больницу.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше