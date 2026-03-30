СМИ: дрон протаранил жилую многоэтажку в Краснодаре

Жители города сообщили, что около 14:30 по местному времени в небе над Краснодаром раздалось несколько мощных взрывов, после чего в одном из районов была замечена яркая вспышка. По данным Telegram-канала SHOT, беспилотник врезался в верхние этажи высотного здания на западе краевого центра. В результате удара в доме выбиты окна, повреждения получили как минимум три квартиры. Также обломками и взрывной волной зацепило пять автомобилей, припаркованных во дворе. Очевидцы сообщают, что воздушная атака была отражена силами противовоздушной обороны, однако один из аппаратов или его фрагменты достигли жилого сектора. На данный момент экстренные службы проверяют информацию о раненых, официальные ведомства готовят уточняющее заявление.