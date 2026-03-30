СМИ: дрон протаранил жилую многоэтажку в Краснодаре

В западной части Краснодара зафиксировано попадание беспилотного летательного аппарата в многоэтажный жилой дом. Инцидент произошел на фоне работы систем ПВО; по предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие, а зданию и частному транспорту нанесен материальный ущерб. Об этом пишет Shot.
Жители города сообщили, что около 14:30 по местному времени в небе над Краснодаром раздалось несколько мощных взрывов, после чего в одном из районов была замечена яркая вспышка. По данным Telegram-канала SHOT, беспилотник врезался в верхние этажи высотного здания на западе краевого центра. В результате удара в доме выбиты окна, повреждения получили как минимум три квартиры. Также обломками и взрывной волной зацепило пять автомобилей, припаркованных во дворе. Очевидцы сообщают, что воздушная атака была отражена силами противовоздушной обороны, однако один из аппаратов или его фрагменты достигли жилого сектора. На данный момент экстренные службы проверяют информацию о раненых, официальные ведомства готовят уточняющее заявление.
Краснодар и Краснодарский край неоднократно становились целями для атак беспилотных летательных аппаратов. В регионе действуют усиленные меры безопасности, а системы ПВО прикрывают важные объекты инфраструктуры и административные центры. Власти города регулярно напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к местам падения обломков до прибытия специалистов. К 29 марта 2026 года оперативные штабы продолжают работу по мониторингу воздушной обстановки в южных регионах России.
