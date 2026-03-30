В Совбезе заявили о неудаче западных моделей борьбы с наркотиками

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Западные модели борьбы с наркотиками оказались неэффективными, в таких странах, как Германия, Нидерланды и Канада серьёзно выросли показатели употребления запрещенных средств, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
«Имеющиеся данные ярко свидетельствуют о том, что продвигаемая рядом стран нарколиберальная повестка так называемого “снижения вреда” не приносит положительного результата», — сказал Гребенкин в интервью aif.ru.
За примерами далеко ходить не надо, добавил он.
«Так, министр внутренних дел Германии осенью 2025 года заявил о серьезном росте употребления наркотиков в стране после легализации каннабиса, назвав соответствующий закон вредоносным. В Нидерландах, известных своей мягкой антинаркотической политикой, за последние десять лет утроилось число смертей, напрямую связанных с употреблением наркотиков», — отметил Гребенкин.
По его словам, три года назад власти канадской провинции Британская Колумбия запустили эксперимент по декриминализации употребления и хранения целого ряда запрещенных наркотических средств.
«В результате, как отмечает пресса, очень быстро в полицию стали поступать жалобы на массовое употребление наркотиков в общественных местах, при этом не увеличилось число наркозависимых, которые, как считалось, будут обращаться к властям за медицинской помощью. Итог — эксперимент признан неудачным и не будет продлеваться, а тем более распространяться на всю страну, как это намечалось изначально», — сказал Гребенкин.
Как противоположность указанным негативным трендам можно привести китайскую модель антинаркотической политики, где сочетаются высокая степень цифровизации государственного контроля, жесткие санкции за наркопреступления и активное использование превентивных действий, подчеркнул замсекретаря СБ РФ. «Результатом последовательной реализации указанных мер стало значительное сокращение наркозависимых», — отметил Гребенкин.
По его мнению, это сравнение вполне наглядно демонстрирует преимущество антинаркотического вектора, заданного и в России.