В NORAD заявили о перехвате воздушного судна у резиденции Трампа

Вместе с тем местное подразделение телеканала CBS выступило с утверждением, что 29 марта беспилотный летательный аппарат слишком близко подлетел к аэропорту Палм-Бич, что вызвало временную приостановку работы аэропорта. Отмечается, что инцидент не нарушил планы американского лидера, который в момент произошедшего находился в гольф-клубе.