В NORAD заявили о перехвате воздушного судна у резиденции Трампа

Как сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, гражданский летательный аппарат нарушил зону временного ограничения полетов.

Источник: Freepik

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Американские истребители F-16 перехватили в воскресенье, 29 марта, гражданское воздушное судно, которое нарушило границы бесполетной зоны у резиденции президента США Дональда Трампа в штате Флорида. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Истребители NORAD F-16 перехватили 29 марта гражданский летательный аппарат над Палм-Бич (штат Флорида). Гражданский летательный аппарат нарушил зону временного ограничения полетов около 13:15 по времени восточного побережья. Летательный аппарат безопасно сопроводили из зоны воздушные суда NORAD», — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что в ходе инцидента американские истребители применили тепловые ловушки, чтобы привлечь внимание пилота.

Вместе с тем местное подразделение телеканала CBS выступило с утверждением, что 29 марта беспилотный летательный аппарат слишком близко подлетел к аэропорту Палм-Бич, что вызвало временную приостановку работы аэропорта. Отмечается, что инцидент не нарушил планы американского лидера, который в момент произошедшего находился в гольф-клубе.

