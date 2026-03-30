В Совбезе раскрыли, как борьба талибов с наркотиками повлияет на Россию

«Еще в апреле 2022 года верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал указ, в соответствии с которым посевы опиумного мака, производство опия, а также оборот наркосодержащих растений были строжайше запрещены. В результате уже в 2023 году резко, более чем на 90%, сократились как площади посевов опийного мака, так и объемы сопутствующего наркопроизводства», — сказал Гребенкин в интервью aif.ru.