Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совбезе раскрыли, как борьба талибов с наркотиками повлияет на Россию

Замсекретаря Совбеза Гребенкин: талибы продолжают борьбу с наркотиками.

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство талибов продолжает борьбу с наркотиками, и можно полагать, что все меньше опиатов из Афганистана будет поступать в Россию, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«Еще в апреле 2022 года верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал указ, в соответствии с которым посевы опиумного мака, производство опия, а также оборот наркосодержащих растений были строжайше запрещены. В результате уже в 2023 году резко, более чем на 90%, сократились как площади посевов опийного мака, так и объемы сопутствующего наркопроизводства», — сказал Гребенкин в интервью aif.ru.

В 2025 году, по оценкам Управления по наркотикам и преступности ООН, эта тенденция продолжилась: в сравнении с 2024 годом отмечено уменьшение посевов еще на 20%, производства опиума — на 32%, напомнил Гребенкин.

В январе 2026 года Кабул посетила делегация ООН во главе с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, которая высоко оценила ситуацию с безопасностью и успехи властей Афганистана в борьбе с наркотиками, добавил замсекретаря СБ РФ.

«Талибское правительство и далее продолжает усилия на данном направлении. В частности, в прошлом месяце СМИ сообщили, что власти Афганистана ужесточили наказание за производство, распространение и употребление наркотиков, введя специальные статьи в новый уголовный кодекс. Все вышесказанное позволяет с определенной осторожностью полагать снижение рисков поступления афганских опиатов в незаконный наркооборот на территории России», — отметил Гребенкин.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше