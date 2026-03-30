Бастрыкин отреагировал на конфликт подростков со стрельбой в Железногорске

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Курской области, сообщает СК РФ в своем канале на платформе MAX.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области… Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курской области Гусеву А. Б. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении.
Как отметили в СК РФ, в социальных медиа сообщалось, что в городе Железногорске 14-летний подросток, состоящий на профилактическом учете, в ходе конфликта со сверстником выстрелил ему в ногу из пневматического пистолета, причинив телесные повреждения.
Кроме того, по данному факту следственными органами СК России по Курской области проводится процессуальная проверка, уточняется в сообщении СК.