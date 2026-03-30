МАГАТЭ: Завод тяжёлой воды в иранском Хондабе прекратил работу после атаки

«На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжёлой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьёзные повреждения и больше не функционирует», — сказано в заявлении, размещённом на странице агентства в соцсети X.