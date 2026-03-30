МАГАТЭ: Завод тяжёлой воды в иранском Хондабе прекратил работу после атаки

Иранский завод по производству тяжёлой воды, расположенный в Хондабе, получил значительные повреждения и прекратил работу. Это следует из заявления Международного агентства по атомной энергии.

Источник: Life.ru

«На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжёлой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьёзные повреждения и больше не функционирует», — сказано в заявлении, размещённом на странице агентства в соцсети X.

В прошлую пятницу Соединённые Штаты и Израиль атаковали тяжеловодный комплект в Хондабе и завод по производству уранового концентрата в Эрдекане. Иранская сторона сообщила об отсутствии утечек и жертв в результате происшествия.

Ранее Life.ru писал, что в Тегеране и нескольких областях в северной части Ирана произошёл масштабный сбой в подаче электроэнергии после ударов США и Израиля. Как подчеркнули в ведомстве, специалисты уже приступили к восстановительным работам для скорейшего возобновления энергоснабжения.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше