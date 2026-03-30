WSJ: замена повреждённого Ираном Boeing E-3 Sentry может обойтись США в $700 млн

По данным издания, ближайшим аналогом повреждённого самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry является Boeing E-7 Wedgetail, стоимость которого оценивается более чем в $700 млн в 2025 году.
В ВВС США сообщали, что Boeing может построить до семи таких самолётов при достаточном финансировании, но, как отмечает газета, Вашингтон полагается по-прежнему на старые E-3.
Ранее в The Wall Street Journal писали, что американский самолёт E-3 Sentry повреждён при ударе Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.