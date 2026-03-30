Додик назвал глупостью сохранение санкций ЕС против России

БЕЛГРАД, 30 мар — РИА Новости. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью РИА Новости назвал глупостью сохранение санкций ЕС против России.
«Европа настояла на своей глупости, пытаясь сохранить санкции против РФ. Теперь единственный выход для европейских потребителей в вопросе нефти и нефтепродуктов надо искать в России. Но они остаются идеологически запутанными в стремлении идти до конца и самоуничтожения», — сказал Додик.