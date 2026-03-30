Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог выросло до восьми

Число пострадавших в результате массированной воздушной атаки ВСУ на Таганрог в Ростовской области выросло до восьми, один человек погиб.
Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
«Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьёй погибшего. Ещё восемь таганрожцев обратились за медицинской помощью», — написала она в Telegram-канале.
По словам Камбуловой, оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. В городе повреждения получили несколько жилых домов, соцобъектов и промышленных предприятий.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что людей эвакуируют в зонах падения обломков БПЛА в Таганроге.
Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию после атаки БПЛА на регион.