Атака дронов на Краснодар привела к повреждению нескольких квартир

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Падение беспилотника в Прикубанском округе Краснодара привело к повреждению нескольких квартир, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Из-за падения БПЛА повреждены несколько квартир в Прикубанском округе Краснодара. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил также один из балконов. Возгораний нет», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Информация уточняется. На месте работают оперативные и специальные службы.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.