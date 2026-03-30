Атака дронов на Краснодар привела к повреждению нескольких квартир

В Краснодаре после атак БПЛА повреждены несколько квартир.

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Падение беспилотника в Прикубанском округе Краснодара привело к повреждению нескольких квартир, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Из-за падения БПЛА повреждены несколько квартир в Прикубанском округе Краснодара. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил также один из балконов. Возгораний нет», — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Информация уточняется. На месте работают оперативные и специальные службы.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше