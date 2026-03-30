ВВС Финляндии опознали упавший под Коуволой украинский дрон Ан-196

В Финляндии установили происхождение одного из упавших беспилотников в районе города Коувола. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные ВВС страны.

По информации финских военных, им удалось идентифицировать один из аппаратов как украинский Ан-196. Речь идёт об одном из нескольких объектов, которые ранее зафиксировали в воздушном пространстве страны.

Напомним, в Финляндии ранее зафиксировали падение неопознанного объекта в районе города Коувола. Власти подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. Место падения сразу оцепили, на территорию направили специалистов и службы безопасности. Одновременно финская сторона усилила контроль в воздушном пространстве юго-востока страны. Премьер-министр Петтери Орпо допускал, что речь может идти о беспилотниках украинского происхождения. При этом финские силы не применяли средства поражения, объекты упали самостоятельно.

