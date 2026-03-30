NYT: число американских военных на Ближнем Востоке превысило 50 тысяч

Число американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысило 50 тыс. Об этом пишет The New York Times.

Источник: U.S. Army

«Обычно в регионе… находится около 40 тыс. американских военнослужащих. Но, по словам американского военного чиновника, их число превысило 50 тыс., после того как (президент США Дональд. — RT) Трамп начал войну в Иране», — говорится в материале.

Отмечается, что в это число не входят 4,5 тыс. военнослужащих с авианосца Gerald R. Ford, который находится на ремонте на Крите после пожара.

Ранее сообщалось, что американская армия ускоряет отправку своих войск в Ближневосточный регион в связи с боевыми действиями против Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше